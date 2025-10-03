Что известно о включении отопления в Тернополе?
В Тернополе продолжается поэтапное подключение объектов социальной сферы к системе централизованного отопления, сообщает 24 Канал со ссылкой на Тернопольский городской совет.
По состоянию на 16:00 3 октября 2025 года теплоснабжение включили в части заведений.
Медицинские учреждения:
- КНП "Тернопольский областной центр реабилитации и развития ребенка" ТОР, ул. Андрея Сахарова, 2.
- КНП "Тернопольский областной клинический перинатальный центр "Мать и ребенок" ТОР, ул. Замковая, 10.
- КНП "Тернопольская коммунальная городская больница №22": ул. Романа Купчинского, 14 (родильный дом), ул. Романа Купчинского, 16 ул. Клиническая, 1А ул. Юрия Федьковича, 16.
- КНП "Тернопольская городская коммунальная больница скорой помощи": ул. Госпитальная, 2 (с инфекционным корпусом) ул. Госпитальная, 4.
Образовательные учреждения:
- Учреждения дошкольного образования (ясли-сады) – 29 объектов.
- Тернопольские начальные школы – 5 объектов.
- Тернопольская специальная общеобразовательная школа ТМР ТО ул. Андрея Сахарова, 4.
Где еще в Украине включили отопление?
Отопительный сезон начинается в Киеве, пишет 24 Канал со ссылкой на мэра города Виталия Кличко.
Тепло предоставят для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы. Теплоснабжение в эти учреждения выполняется по индивидуальным заявкам. В частности этот алгоритм является оправданным для таких заведений, учитывая их социальную направленность.
Также отопительный сезон уже начали во Львове, включив отопление в 6 медицинских учреждениях. Городской совет мониторит потребность в отоплении школ и детских садов, но запросов еще не получали, и в жилые дома тепло не подают из-за ожидаемого потепления.
Что известно об отопительном сезоне в Украине?
По состоянию на 2 октября 2025 года запасы газа в Украине составляют 8,353 миллиарда кубических метров, что больше, чем в прошлом году. Для бесперебойного прохождения отопительного периода Украине необходимо иметь 13,2 миллиарда кубических метров газа, но российские атаки на энергетическую инфраструктуру усложняют ситуацию.
В целом старт отопительного сезона 2025 года впоследствии начнется по всей Украине. Юлия Свириденко сообщила, что до 15 октября ждет завершения всех подготовительных процедур.
Правительство Украины планирует ввести мораторий на отключение воды и света за долги в прифронтовых общинах для стабильного прохождения отопительного сезона. Кабинет Министров также работает над решениями для компенсации разницы в тарифах на теплоснабжение и обеспечения готовности инфраструктуры к зиме.