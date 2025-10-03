Що відомо про увімкнення опалення в Тернополі?
У Тернополі триває поетапне підключення об’єктів соціальної сфери до системи централізованого опалення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тернопільську міську раду.
Станом на 16:00 3 жовтня 2025 року теплопостачання увімкнули у частині закладів.
Медичні заклади:
- КНП "Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини" ТОР, вул. АндріяСахарова, 2.
- КНП "Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр "Мати і дитина" ТОР, вул. Замкова, 10.
- КНП "Тернопільська комунальна міська лікарня №22": вул. Романа Купчинського, 14 (пологовий будинок), вул. Романа Купчинського, 16 вул. Клінічна, 1А вул. Юрія Федьковича, 16.
- КНП "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги": вул. Шпитальна, 2 (з інфекційним корпусом) вул. Шпитальна, 4.
Освітні заклади:
- Заклади дошкільної освіти (ясла-садки) – 29 об’єктів.
- Тернопільські початкові школи – 5 об’єктів.
- Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа ТМР ТО вул. Андрія Сахарова, 4.
Де ще в Україні увімкнули опалення?
Опалювальний сезон розпочинається у Києві, пише 24 Канал із посиланням на мера міста Віталія Кличка.
Тепло нададуть для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери. Теплопостачання в ці установи виконується за індивідуальними заявками. Зокрема цей алгоритм є виправданим для таких закладів, враховуючи їх соціальну спрямованість.
Також опалювальний сезон вже розпочали у Львові, увімкнувши опалення у 6 медичних закладах. Міська рада моніторить потребу в опаленні шкіл та дитячих садочків, але запитів ще не отримували, і до житлових будинків тепло не подають через очікуване потепління.
Що відомо про опалювальний сезон в Україні?
Станом на 2 жовтня 2025 року запаси газу в Україні становлять 8,353 мільярда кубічних метрів, що більше, ніж минулого року. Для безперебійного проходження опалювального періоду Україні необхідно мати 13,2 мільярда кубічних метрів газу, але російські атаки на енергетичну інфраструктуру ускладнюють ситуацію.
Загалом старт опалювального сезону 2025 згодом розпочнеться по всій Україні. Юлія Свириденко повідомила, що до 15 жовтня чекає на завершення всіх підготовчих процедур.
Уряд України планує запровадити мораторій на відключення води та світла за борги у прифронтових громадах для стабільного проходження опалювального сезону. Кабінет Міністрів також працює над рішеннями для компенсації різниці в тарифах на теплопостачання та забезпечення готовності інфраструктури до зими.