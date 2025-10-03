Що відомо про увімкнення опалення в Тернополі?

У Тернополі триває поетапне підключення об’єктів соціальної сфери до системи централізованого опалення, повідомляє 24 Канал з посиланням на Тернопільську міську раду.

Станом на 16:00 3 жовтня 2025 року теплопостачання увімкнули у частині закладів.

Медичні заклади:

КНП "Тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку дитини" ТОР, вул. АндріяСахарова, 2.

КНП "Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр "Мати і дитина" ТОР, вул. Замкова, 10.

КНП "Тернопільська комунальна міська лікарня №22": вул. Романа Купчинського, 14 (пологовий будинок), вул. Романа Купчинського, 16 вул. Клінічна, 1А вул. Юрія Федьковича, 16.

КНП "Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги": вул. Шпитальна, 2 (з інфекційним корпусом) вул. Шпитальна, 4.

Освітні заклади:

Заклади дошкільної освіти (ясла-садки) – 29 об’єктів.

Тернопільські початкові школи – 5 об’єктів.

Тернопільська спеціальна загальноосвітня школа ТМР ТО вул. Андрія Сахарова, 4.

Де ще в Україні увімкнули опалення?

Опалювальний сезон розпочинається у Києві, пише 24 Канал із посиланням на мера міста Віталія Кличка.

Тепло нададуть для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери. Теплопостачання в ці установи виконується за індивідуальними заявками. Зокрема цей алгоритм є виправданим для таких закладів, враховуючи їх соціальну спрямованість.

Також опалювальний сезон вже розпочали у Львові, увімкнувши опалення у 6 медичних закладах. Міська рада моніторить потребу в опаленні шкіл та дитячих садочків, але запитів ще не отримували, і до житлових будинків тепло не подають через очікуване потепління.

Що відомо про опалювальний сезон в Україні?