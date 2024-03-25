Отключение отопления: что ждет наиболее пострадавшие регионы

Приближается окончание отопительного сезона. Для некоторых регионов процедура отключения будет действовать в отдельном порядке.

Какое решение приняло Укрэнерго

24 марта в эфире телемарафона председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что решение об окончании отопительного сезона в некоторых областях будет приниматься отдельно, передает 24 Канал. Речь идет о регионах, наиболее пострадавших от российских атак.

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Кудрицкий отмечает, что именно постоянная температура воздуха будет влиять на скорость окончания отопительного сезона. По его словам, при несвоевременном отключении, есть риск перегрузить энергосистему.

Владимир Кудрицкий Председатель правления НЭК Укрэнерго Когда отопительный сезон заканчивается при температуре окружающей среды +12 или +14, то люди иногда догреваются электроприборами и это создает дополнительную нагрузку на энергосистему.

Отдельно Кудрицкий отметил, что рисков для украинской энергосистемы сейчас нет. Вероятный дефицит будет не критическим.

Мы на эту тему находимся в коммуникации с местными властями для того, чтобы прекращение отопительного сезона не создало негативных последствий для и без того пострадавшей энергосистемы того или иного региона,

– отмечает Кудрицкий

Как повлияла на ситуацию атака 22 марта

22 марта Россия осуществила массированную комбинированную атаку Украины. Украинские объекты критической инфраструктуры были повреждены из-за обстрелов шахедами и баллистическими ракетами.

В частности Харьков остался без света на некоторое время, а в ДнепроГЭС россияне попали по меньшей мере 8 раз, чем вызвали масштабный пожар. Сильно поврежденными были и объекты в других областях, некоторые из них не подлежат восстановлению.

По словам Кудрицкого, этот обстрел нанес энергосистеме значительный ущерб. Согласно предварительным оценкам, это по меньшей мере 90 – 100 миллионов евро.