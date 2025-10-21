Украинская власть готовится к отопительному сезону, в частности, к обеспечению украинцев газом. Главные вопросы обсудили во время Ставки Верховного главнокомандующего, состоявшейся 20 октября.

Что известно о финансировании газа?

Большинство вопросов Ставки касались именно энергетики, сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.

По словам главы государства, подробно обсудили ситуацию в газовом секторе, по созданию необходимых запасов газа и средств, необходимых для закупок топлива.

Владимир Зеленский Президент Украины Определили все детали по финансированию – какие средства будут достаточными для закупки газа, и какими могут быть источники финансирования. Факт: половину этих средств уже мы обеспечили, и весь необходимый объем правительство найдет.

Также во время Ставки обсудили ремонтные работы, проводимые в газовой сфере.

Я хочу поблагодарить каждую ремонтную бригаду, хочу поблагодарить всех украинских газовиков – почти круглосуточно наши люди работают на Украину, на обеспечение украинцев газом,

– добавил президент.

Где возьмут деньги на закупки газа?

В Минэнерго ранее сообщили, что только с начала октября россияне по меньшей мере 6 раз ударили по объектам добычи газа. Компенсировать потери от этих ударов придется благодаря импорту газа.

С этой целью Минэнерго разработало стратегию диверсификации поставок и планирует использовать трансбалканский коридор.

Вместе с тем Украина ведет переговоры с Европой, США, Канадой для обеспечения финансирования импорта газа.

Цель этих переговоров – нарастить финансирование, в частности, НАК "Нафтогаза" и иметь гарантированные контракты, чтобы покрывать ежемесячное потребление газа в течение отопительного сезона,

– рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник.

Стоит знать! В октябре "Нафтогаз" подписал соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 миллионов евро для закупки газа на будущий отопительный сезон.

