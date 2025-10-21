Финансовый план готов: Зеленский рассказал об обеспечении газом зимой
- Украинская власть активно готовится к отопительному сезону, обсуждая создание запасов газа и финансирование закупок топлива.
- Украина ведет переговоры с Европой, США и Канадой для наращивания финансирования импорта газа.
Украинская власть готовится к отопительному сезону, в частности, к обеспечению украинцев газом. Главные вопросы обсудили во время Ставки Верховного главнокомандующего, состоявшейся 20 октября.
Что известно о финансировании газа?
Большинство вопросов Ставки касались именно энергетики, сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского.
По словам главы государства, подробно обсудили ситуацию в газовом секторе, по созданию необходимых запасов газа и средств, необходимых для закупок топлива.
Определили все детали по финансированию – какие средства будут достаточными для закупки газа, и какими могут быть источники финансирования. Факт: половину этих средств уже мы обеспечили, и весь необходимый объем правительство найдет.
Также во время Ставки обсудили ремонтные работы, проводимые в газовой сфере.
Я хочу поблагодарить каждую ремонтную бригаду, хочу поблагодарить всех украинских газовиков – почти круглосуточно наши люди работают на Украину, на обеспечение украинцев газом,
– добавил президент.
Где возьмут деньги на закупки газа?
В Минэнерго ранее сообщили, что только с начала октября россияне по меньшей мере 6 раз ударили по объектам добычи газа. Компенсировать потери от этих ударов придется благодаря импорту газа.
- С этой целью Минэнерго разработало стратегию диверсификации поставок и планирует использовать трансбалканский коридор.
- Вместе с тем Украина ведет переговоры с Европой, США, Канадой для обеспечения финансирования импорта газа.
Цель этих переговоров – нарастить финансирование, в частности, НАК "Нафтогаза" и иметь гарантированные контракты, чтобы покрывать ежемесячное потребление газа в течение отопительного сезона,
– рассказал заместитель министра энергетики Николай Колесник.
Стоит знать! В октябре "Нафтогаз" подписал соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на 300 миллионов евро для закупки газа на будущий отопительный сезон.
Хватит ли газа на зиму?
Заместитель министра энергетики Николай Колесник сообщил, что план по заполнению подземных газовых хранилищ выполнен почти полностью – на 99,5%. Это означает, что Украина сможет обеспечить необходимый уровень гарантированного потребления в отопительный сезон.
Президент Владимир Зеленский отметил, что в сложных условиях государство должно быть готово найти дополнительные объемы газа на сумму около двух миллиардов долларов. По его словам, уже есть четкое понимание, откуда эти ресурсы можно привлечь.
Из-за российских атак на инфраструктуру Киев обратился к Соединенным Штатам с просьбой о поставках сжиженного природного газа. Кроме того, Украина планирует увеличить импорт топлива на 30%, чтобы компенсировать потери после последних российских атак.