Українська влада готується до опалювального сезону, зокрема, до забезпечення українців газом. Головні питання обговорили під час Ставки Верховного головнокомандувача, що відбулася 20 жовтня.

Що відомо про фінансування газу?

Більшість питань Ставки стосувалися саме енергетики, повідомляє 24 Канал з посиланням на президента України Володимира Зеленського.

За словами глави держави, детально обговорили ситуацію в газовому секторі, щодо створення необхідних запасів газу та коштів, необхідних для закупівель палива.

Володимир Зеленський Президент України Визначили всі деталі щодо фінансування – які кошти будуть достатніми для закупівлі газу, і якими можуть бути джерела фінансування. Факт: половину цих коштів уже ми забезпечили, і весь необхідний обсяг уряд знайде.

Також під час Ставки обговорили ремонті роботи, що проводяться у газовій сфері.

Я хочу подякувати кожній ремонтній бригаді, хочу подякувати всім українським газовикам – майже цілодобово наші люди працюють на Україну, на забезпечення українців газом,

– додав президент.

Де візьмуть гроші на закупівлі газу?

У Міненерго раніше повідомили, що лише від початку жовтня росіяни щонайменше 6 разів вдарили по об'єктах видобутку газу. Компенсувати втрати від цих ударів доведеться завдяки імпорту газу.

З цією метою Міненерго розробив стратегію диверсифікації постачань та планує використовуй трансбалканський коридор.

Разом з тим Україна веде переговори з Європою, США, Канадою для забезпечення фінансування імпорту газу.

Мета цих переговорів – наростити фінансування, зокрема, НАК "Нафтогазу" та мати гарантовані контракти, щоб покривати щомісячне споживання газу протягом опалювального сезону,

– розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Варто знати! У жовтні "Нафтогаз" підписав угоду з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) на 300 мільйонів євро для закупівлі газу на майбутній опалювальний сезон.

Чи вистачить газу на зиму?