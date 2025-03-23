Киев завершает отопительный сезон: Кличко назвал дату

Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице завершается отопительный сезон. Тепло в дома горожан прекратят подавать в понедельник, 24 марта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Виталия Кличко.

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Что сказал Кличко об отопительном сезоне в Киеве

Виталий Кличко сказал, что решение о завершении отопительного сезона в Киеве отопительного сезона в столице городские власти приняли, учитывая прогноз синоптиков относительно стабильного потепления. Также есть необходимость рационального использования природного газа.

Итак, с понедельника начнем отключение от теплоснабжения жилых домов. Здания учреждений социальной сферы – медучреждения, детсады, школы и другие, будут отключать по индивидуальным заявкам их руководителей,

– пояснил мэр Киева.

Он также отметил, что по сравнению с прошлым годом отопления в этом году в столице выключают на несколько дней раньше, поскольку это позволяет сделать температура воздуха.

Городской голова напомнил, что централизованная система теплоснабжения Киева является крупнейшей в Украине и одной из крупнейших в Европе. На ее развертывание и на завершение работы нужно около недели.

К слову, отопительный сезон в Киеве начался 14 октября 2024 года. Сначала тепло подключали к социальным учреждениям, а впоследствии, когда среднесуточная температура в городе составляла +8 градусов, то и к жилым домам.