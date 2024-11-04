Газа хватит: в Минэнергетики заверили, что украинцам хватит тепла

Украине должно хватить природного газа для прохождения отопительного сезона 2024-2025 годов. Объемы рассчитаны также на потребление электростанциями.

Запасы на отопительный сезон

Министр энергетики Герман Галущенко заверил, что газа на отопительный сезон хватит, передает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

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Герман Галущенко Министр энергетики Украины Нам хватит газа для прохождения отопительного сезона. Более того, нам хватит газа с учетом увеличения его потребления на объектах генерации.

Сейчас Украина имеет все необходимые договоренности о возможности импорта газа в необходимом объеме, если в этом будет нуждаться система.

В начале октября Алексей Чернышов, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", заявил, что страна войдет в отопительный сезон 2024-2025 годов с запасами газа, превышающими 13 миллиардов кубометров. Ожидается, что отопительный сезон начнется 1 ноября. Чернышов сообщил, что целевой показатель запасов газа составляет 13,2 миллиарда кубометров.