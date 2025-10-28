Отопительный сезон начнется сегодня, – Зеленский

Владимир Зеленский рассказал, когда начнется отопительный сезон в Украине. По его словам, он начнется 28 октября.

Об этом глава государства сообщил накануне во время общения с журналистами, информирует 24 Канал.

Смотрите также Европа выделила сотни миллионов Украине перед сложной зимой: посол рассказала, куда пойдут деньги

Когда в Украине начнется отопительный сезон?

Во время разговора с медийщиками президент высказался относительно начала отопительного сезона в Украине.

Отопление учреждений социальной сферы в части общин уже началось, но официально отопление должно быть с 28 числа,

– отметил вчера Зеленский.

Лидер заверил, что восстановительные работы на объектах критической инфраструктуры, которые повредил враг во время воздушных атак, восстанавливаются.

Смотрите также Отопительный сезон 2025: в каких городах Украины уже включили тепло

Отопительный сезон: последние новости