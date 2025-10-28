Отопительный сезон начнется сегодня, – Зеленский
- Президент высказался о начале отопительного сезона в Украине.
- Владимир Зеленский заявил, что отопительный сезон начнется 28 октября.
Владимир Зеленский рассказал, когда начнется отопительный сезон в Украине. По его словам, он начнется 28 октября.
Об этом глава государства сообщил накануне во время общения с журналистами, информирует 24 Канал.
Когда в Украине начнется отопительный сезон?
Во время разговора с медийщиками президент высказался относительно начала отопительного сезона в Украине.
Отопление учреждений социальной сферы в части общин уже началось, но официально отопление должно быть с 28 числа,
– отметил вчера Зеленский.
Лидер заверил, что восстановительные работы на объектах критической инфраструктуры, которые повредил враг во время воздушных атак, восстанавливаются.
Отопительный сезон: последние новости
- Министр энергетики во время пресс-конференции с министром энергетики Германии Катериной Райхе 25 октября заверила, что тепло уже вскоре должны дать в дома украинцев.
- По ее словам, для социальной инфраструктуры, социальных объектов и объектов критической инфраструктуры во многих областях отопительный сезон уже начался.
- К слову, известно, что Сумы постепенно входят в отопительный сезон, о чем отмечал Сергей Кривошеенко, председатель МВА. Он отмечал, что для полного развертывания теплоснабжения нужно 3 – 5 суток – это техническое требование, что обеспечивает безопасный и равномерный запуск тепла в дома.