28 жовтня, 10:09
Опалювальний сезон розпочнеться сьогодні, – Зеленський
Володимир Зеленський розповів, коли почнеться опалювальний сезон в Україні. За його словами, він розпочнеться 28 жовтня.
Про це глава держави повідомив напередодні під час спілкування з журналістами, інформує 24 Канал.
Коли в Україні розпочнеться опалювальний сезон?
Під час розмови з медійниками президент висловився щодо початку опалювального сезону в Україні.
Опалення закладів соціальної сфери в частині громад вже почалося, але офіційно опалення має бути з 28 числа,
– зазначив вчора Зеленський.
Лідер запевнив, що відновлювальні роботи на об’єктах критичної інфраструктури, які пошкодив ворог під час повітряних атак, відновлюються.
Опалювальний сезон: останні новини
- Міністр енергетики під час пресконференції з міністром енергетики Німеччини Катеріною Райхе 25 жовтня запевнила, що тепло вже незабаром мають дати в будинки українців.
- За її словами, для соціальної інфраструктури, соціальних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури у багатьох областях опалювальний сезон уже почався.