Отопительный сезон в Одессе: когда в квартирах горожан появится тепло

Осенние холода заставляют местные власти ускорить переход инженерных сетей на зимний режим работы. Уже в ближайшее время жители еще одного большого города смогут согреться в своих домах.

Когда батареи нагреются

В Одессе запуск котельных планируется ориентировочно через полторы-две недели, поэтому тепло в квартирах может появиться около 9 ноября. Подготовительные работы коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы" уже находятся на завершающем этапе, сообщают в одесском горсовете.

В то же время городские службы полностью готовы к досрочному началу подачи тепла. По словам первого заместителя городского головы Александра Филатова, это произойдет в случае резкого ухудшения погодных условий или принятия соответствующих нормативных решений.

Как действовать в случае отключений света и аварий

Для надлежащего рассмотрения обращений горожан власти организуют круглосуточную работу районных горячих линий. Кроме того, руководители районных администраций проведут серию встреч с председателями ОСМД и ЖСК, чтобы выработать единый алгоритм действий на случай чрезвычайных ситуаций, аварийных отключений электроэнергии или внезапной остановки теплоснабжения.

Наша приоритетная задача – обеспечить стабильную работу городской инфраструктуры в условиях постоянной угрозы вражеских атак,

– Александр Филатов, первый заместитель городского головы.

Он также добавил, что это требует слаженной работы всех служб и четкой координации между ведомствами. Важным шагом для стабильного старта стало заключение договора с НАК "Нафтогаз Украины" о распределении номинаций природного газа, что гарантирует городу необходимые объемы топлива.

Городские власти настойчиво призывают одесситов рассчитаться с накопленными долгами за теплоснабжение. Именно своевременная оплата коммунальных услуг является главным залогом того, что предприятия смогут закупить необходимые энергоресурсы и стабильно работать в течение всей сложной зимы.

Какова ситуация с отоплением в других регионах

Из-за резкого понижения температуры отопительный сезон уже активно разворачивается по всей стране. В частности, с 30 октября официально во Львове начинается подача тепла, а также в Ровно и Квасилове, где в первую очередь подключают медицинские и образовательные учреждения.

А уже 2 ноября отопительный сезон начинается в Запорожье, однако процесс подключения жилых домов там может растянуться на две недели. Что касается самой Одесской области, то регион полностью завершил подготовку, установив генераторы и блочно-модульные котельные, и сейчас ожидает подходящих погодных условий.