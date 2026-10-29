Опалювальний сезон в Одесі: коли у квартирах містян з'явиться тепло

Коли батареї стануть теплими

В Одесі запуск котелень планують орієнтовно через півтора-два тижні, тож тепло у квартирах може з'явитися близько 9 листопада. Підготовчі роботи комунального підприємства "Теплопостачання міста Одеси" вже перебувають на завершальному етапі, повідомляють в Одеській міськраді.

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Водночас міські служби повністю підготовлені до дострокового початку подавання тепла. За словами першого заступника міського голови Олександра Філатова, це станеться у разі різкого погіршення погодних умов чи прийняття відповідних нормативних рішень.

Як діятимуть у разі відключень світла та аварій

Для належного опрацювання звернень містян влада розгортає цілодобову роботу районних гарячих ліній. Крім того, керівники районних адміністрацій проведуть серію зустрічей із головами ОСББ та ЖБК, щоб виробити єдиний алгоритм дій на випадок надзвичайних ситуацій, аварійних знеструмлень чи раптової зупинки теплопостачання.

Наше пріоритетне завдання - забезпечити стабільну роботу міської інфраструктури в умовах постійної загрози ворожих атак– Олександр Філатов, перший заступник міського голови.

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Він також додав, що це потребує злагодженої роботи всіх служб та чіткої координації між відомствами. Важливим кроком для стабільного старту стало укладення договору з НАК "Нафтогаз України" про розподіл номінацій природного газу, що гарантує місту необхідні обсяги палива.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Міська влада наполегливо закликає одеситів розрахуватися з накопиченими боргами за теплопостачання. Саме своєчасна оплата комунальних послуг є головною запорукою того, що підприємства зможуть закупити необхідні енергоресурси та стабільно працювати протягом усієї складної зими.

Якою є ситуація з теплом в інших регіонах

Через різке зниження температури опалювальний сезон вже активно розгортається по всій країні. Зокрема, з 30 жовтня офіційно розпочинається подача тепла у Львові, а також у Рівному та Квасилові, де першочергово підключають медичні й освітні заклади.

А вже 2 листопада опалювальний сезон стартує у Запоріжжі, проте процес підключення житлових будинків там може розтягнутися на два тижні. Що стосується самої Одеської області, то регіон повністю завершив підготовку, встановивши генератори та блоково-модульні котельні, і зараз очікує на відповідні погодні умови.