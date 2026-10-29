Вже офіційно: у Львові погодили дату початку опалювального сезону

Коли батареї стануть гарячими у Львові

З п'ятниці, 30 жовтня, у Львові офіційно розпочинається опалювальний сезон для населення, про що повідомив мер міста Андрій Садовий.

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Прогнози

Відповідне розпорядження вже підписав міський голова. Проте тепло з’являтиметься в будинках поступово, оскільки технологічний процес потребує певного часу.

Зима скоро. Львів готується– наголосив Андрій Садовий.

Зокрема, комунальні установи – дитячі садки, школи та лікарні – вже кілька тижнів отримують тепло.

Нагадаємо, що очільник Львівської ОВА Максим Козицький підписав розпорядження про початок опалювального сезону 2026–2027 років ще 16 жовтня. Але тоді наголошували, що Львівщина чекатиме певних температурних умов, аби почати подачу тепла.

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Зверніть увагу! Традиційно опалювальний сезон в Україні стартує тоді, коли середньодобова температура повітря тримається нижче 8 градусів тепла протягом трьох діб поспіль.

Також 30 жовтня стартує подача тепла у Рівному та Квасилові. Але першочергово теплоносій подаватимуть у медичні й освітні заклади.

А вже у понеділок, 2 листопада, розпочинається опалювальний сезон у Запоріжжі. Але стартує він у садках, школах та лікарнях, і тільки після цього тепло з'явиться у житлових будинках.