Украина впервые проходит отопительный сезон на собственном газе

Украина впервые в истории входит в отопительный сезон, используя газ, который был добыт на ее собственной территории. На сегодняшний день в хранилищах страны находится примерно 10 миллиардов кубических метров газа.

Собственный газ

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил в эфире телемарафона, что компания Нафтогаз Украины и государственное предприятие "Укргаздобыча" увеличили объемы добычи на 11%, передает 24 Канал.

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Кроме того, компании начали добычу газа в новых скважинах значительного объема.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины На данный момент в наших хранилищах хранится около 10 миллиардов кубических метров газа, и мы действительно используем его во время этого отопительного сезона, который основывается исключительно на украинской добыче.

И не только газ

Шмыгаль отметил, что Украина также отмечает эту зиму со сбалансированной электроэнергетической системой и является частью европейской электроэнергетической системы ENTSO-E.

Мы смогли увеличить возможности импорта электроэнергии до 1,7 гигаватт,

- добавляет премьер-министр.

Политик отметил, что объем импорта электроэнергии в размере 1,7 гигаватт является значимым и полезным для государства, помогая сохранять стабильность в электроэнергетической системе в условиях российских атак и для решения других задач.

Тарифы на газ

Тарифы на природный газ для населения остаются стабильными. Денис Шмыгаль ранее объяснял, что до 15 апреля 2024 года в Украине газ будет поставляться по фиксированной цене. Следовательно, в течение этого отопительного сезона не предвидится повышение тарифов на газ.

Важно отметить, что потребители, которые пользуются услугами компании "Нафтогаз", платят 7,96 гривен за кубометр газа.

У остальных поставщиков тарифы на газ составляют: