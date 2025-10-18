ДТЭК осуществляет подготовку к отопительному сезону. В частности компания реализовала ремонтную и инвестиционную программу сетей.

Как Украина готовится к зиме?

Кроме того, был создан аварийный запас оборудования, пишет 24 Канал со ссылкой на генерального директора "ДТЭК Сети" Алину Бондаренко на Киевском международном экономическом форуме.

Она рассказала, что на сегодня компании подготовились к осенне-зимнему периоду и провели ряд работ.

Согласно словам Бондаренко, эта подготовка состоит из 3 частей:

подготовка по ремонтной программе; подготовка по инвестиционной программе; подготовка по созданию аварийного запаса для прохождения зимне-отопительного периода.

Гендиректор ДТЭК Сети рассказала, что среди регионов присутствия компании самой сложной является Донецкая область. Причиной являются большие масштабы разрушений.

Работаем вместе с "Укрэнерго" по восстановлению, потому что там ситуация очень тяжелая,

– сказала Алина Бондаренко.

Однако на сегодня в регионе есть свет. И ДТЭК с Укрэнерго вместе его обеспечивают.

Также Бондаренко рассказала об обстреле энергосистемы. Речь идет о атаке 10 октября. После нее за три дня энергетики вернули свет около 2 миллионам семей Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.

Ситуация сложная, потому что результаты атак достаточно значительны,

– отметила Алина Бондаренко.

Обратите внимание! Она отметила, что энергетики знают, что делать, умеют это делать. А преданность людей, которые живут и горят своим делом, показывает результат, который на себе может почувствовать каждый клиент.

Отопительный сезон начнется 1 ноября?

Отопительный сезон начнется по графику. То есть тогда, когда среднесуточная температура будет ниже +8°C в течение трех суток подряд. Об этом сообщили в Минразвития.

Решение о начале отопительного сезона принимают органы местного самоуправления, исходя из показателей температуры наружного воздуха,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! По решению органов местного самоуправления в 15 областях, а также в Киеве уже начато отопление отдельных объектов социальной сферы, то есть больниц, школ, детских садов и тому подобное.

Что ожидать относительно зимы в Украине?