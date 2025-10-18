Опалювальний сезон вже незабаром: як Україна готується до зими
- Компанія ДТЕК здійснює підготовку до опалювального сезону через ремонтну та інвестиційну програму, а також створення аварійного запасу обладнання.
- Попри складну ситуацію в Донецькій області через руйнування, ДТЕК разом з Укренерго забезпечують електропостачання, а після обстрілу 10 жовтня енергетики повернули світло близько 2 мільйонам родин.
ДТЕК здійснює підготовку до опалювального сезону. Зокрема компанія реалізувала ремонтну та інвестиційну програму мереж.
Як Україна готується до зими?
Крім того, був створений аварійний запас обладнання, пише 24 Канал з посиланням на генеральну директорку "ДТЕК Мережі" Аліну Бондаренко на Київському міжнародному економічному форумі.
Читайте також Опалювальний сезон незабаром розпочнеться у Львові: стала відома дата
Вона розповіла, що станом на сьогодні компанії підготувалися до осінньо-зимового періоду та провели ряд робіт.
Згідно зі слів Бондаренко, ця підготовка складається з 3 частин:
- підготовка ремонтною програмою;
- підготовка інвестиційною програмою;
- підготовка зі створення аварійного запасу для проходження зимово-опалювального періоду.
Гендиректорка ДТЕК Мережі розповіла, що серед регіонів присутності компанії найскладнішою є Донецька область. Причиною є великі масштаби руйнувань.
Працюємо разом з "Укренерго" по відновленню, тому що там ситуація дуже важка,
– сказала Аліна Бондаренко.
Однак на сьогодні у регіоні є світло. І ДТЕК з Укренерго разом його забезпечують.
Також Бондаренко розказала про обстріл енергосистеми. Мова йде про атаку 10 жовтня. Після неї за три дні енергетики повернули світло близько 2 мільйонам родин Києва, Київщини, Одещини та Дніпропетровщини.
Ситуація складна, тому що результати атак досить значні,
– зазначила Аліна Бондаренко.
Зверніть увагу! Вона наголосила, що енергетики знають, що робити, вміють це робити. А відданість людей, які живуть і горять своєю справою, показує результат, який на собі може відчути кожен клієнт.
Опалювальний сезон розпочнеться 1 листопада?
Опалювальний сезон розпочнеться за графіком. Тобто тоді, коли середньодобова температура буде нижче +8°C протягом трьох діб поспіль. Про це повідомили у Мінрозвитку.
Рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування, виходячи з показників температури зовнішнього повітря,
– йдеться у повідомленні.
Зауважте! За рішенням органів місцевого самоврядування у 15 областях, а також у Києві вже розпочато опалення окремих об’єктів соціальної сфери, тобто лікарень, шкіл, дитячих садочків тощо.
Що очікувати щодо зими в Україні?
Зима в Україні точно не буде простою. Тому громадянам радять заздалегідь подбати про себе.
Зокрема, як зазначив мер міста Дніпро, опалювальний сезон повинен початися якомога пізніше. І стартувати одночасно та централізовано по всій країні.