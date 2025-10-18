ДТЕК здійснює підготовку до опалювального сезону. Зокрема компанія реалізувала ремонтну та інвестиційну програму мереж.

Як Україна готується до зими?

Крім того, був створений аварійний запас обладнання, пише 24 Канал з посиланням на генеральну директорку "ДТЕК Мережі" Аліну Бондаренко на Київському міжнародному економічному форумі.

Вона розповіла, що станом на сьогодні компанії підготувалися до осінньо-зимового періоду та провели ряд робіт.

Згідно зі слів Бондаренко, ця підготовка складається з 3 частин:

підготовка ремонтною програмою; підготовка інвестиційною програмою; підготовка зі створення аварійного запасу для проходження зимово-опалювального періоду.

Гендиректорка ДТЕК Мережі розповіла, що серед регіонів присутності компанії найскладнішою є Донецька область. Причиною є великі масштаби руйнувань.

Працюємо разом з "Укренерго" по відновленню, тому що там ситуація дуже важка,

– сказала Аліна Бондаренко.

Однак на сьогодні у регіоні є світло. І ДТЕК з Укренерго разом його забезпечують.

Також Бондаренко розказала про обстріл енергосистеми. Мова йде про атаку 10 жовтня. Після неї за три дні енергетики повернули світло близько 2 мільйонам родин Києва, Київщини, Одещини та Дніпропетровщини.

Ситуація складна, тому що результати атак досить значні,

– зазначила Аліна Бондаренко.

Зверніть увагу! Вона наголосила, що енергетики знають, що робити, вміють це робити. А відданість людей, які живуть і горять своєю справою, показує результат, який на собі може відчути кожен клієнт.

Опалювальний сезон розпочнеться 1 листопада?

Опалювальний сезон розпочнеться за графіком. Тобто тоді, коли середньодобова температура буде нижче +8°C протягом трьох діб поспіль. Про це повідомили у Мінрозвитку.

Рішення про початок опалювального сезону ухвалюють органи місцевого самоврядування, виходячи з показників температури зовнішнього повітря,

– йдеться у повідомленні.

Зауважте! За рішенням органів місцевого самоврядування у 15 областях, а також у Києві вже розпочато опалення окремих об’єктів соціальної сфери, тобто лікарень, шкіл, дитячих садочків тощо.

Що очікувати щодо зими в Україні?