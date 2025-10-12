Когда в Днепре могут включить отопление?

Мэр Днепра Борис Филатов объяснил, что решение о начале отопительного сезона принадлежит местному самоуправлению, и власть руководствуется четкими нормативными актами, передает 24 Канал со ссылкой на его Telegram.

Нормы отмечают, что котельные запускают, когда в течение 3 дней среднесуточная температура воздуха не превышает +8 градусов.

Однако Филатов отметил, что нужно учитывать сложную ситуацию в стране, связанную с российскими обстрелами энергетической инфраструктуры.

Борис Филатов Городской голова Днепра Впрочем, понимая глубину проблематики нынешней ситуации (чтобы не писать страшное слово "катастрофичность"), нам надо объединиться. Провести консультации с Правительством, НАК Нафтогазом, Укрэнерго и всеми причастными к процессу ведомствами – в том числе и частными поставщиками энергоресурсов.

По словам городского головы Днепра, вопрос начала отопительного сезона сложный, однако должен быть вполне обоснованным.

По мнению Филатова, отопление нужно включать как можно позже, а отопительный сезон должен начаться одновременно и централизованно по всей стране.

Постоянно тянуть одеяло на себя не получится. Показательная "забота" о заблаговременно теплых батареях жителей ваших городов в конце сделает только хуже. И им, и всем,

– подчеркнул Филатов.

Важно! Также мэр Днепра добавил, что каждый украинец должен самостоятельно позаботиться о том, как пережить будущую зиму. Потому что простой, по словам Филатова, она точно не будет.

Как отопительный сезон стартует во Львове?

Городской голова Львова Андрей Садовый тоже считает, что зима могу быть сложной. Однако в городе уже начали подготовку к отопительному сезону и возможных блэкаутов.

С 11 октября Львов перешел к тестированию альтернативных источников энергоснабжения. Специалисты проверяют готовность всех систем, в частности, коммунальных служб и транспорта, к зиме.

При этом Садовый отметил в Facebook, что тестирование может вызвать определенные неудобства для жителей города.

Сейчас ситуация в стране такая, что ближайшие несколько недель мы не сможем подать отопление. Надо немного переждать, чтобы сделать все правильно, чтобы зимой тепло таки было,

– добавил Садовый.

Стоит знать! Заметим, что 1 октября во Львове отопление включили в 6 медицинских учреждениях.

Где уже включили отопление?