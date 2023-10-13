Подготовка продолжается: Шмигаль сообщил, когда в Украине начнут включать отопление

Денис Шмигаль сообщил, что тепло в домах украинцев будут включать уже в ближайшее время. Соответствующие службы почти полностью готовы к отопительному сезону.

Отопительный сезон классически начинается 15 октября, однако это решение принимают местные власти. Для подачи тепла необходимо, чтобы среднесуточная температура не превышала 8 градусов.

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Отопление будет уже скоро

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль на заседании правительства сообщил, что готовность энергетики и коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону приближается к 100%. В ближайшее время тепло достигнет всех домов.

Некоторые общины уже начали включать тепло. В других населенных пунктах оно появится в ближайшее время в соответствии с погодными условиями,

– заявил Шмигаль.

Он добавил, что этот сезон будет сложным и власти уже начали подготовку ко всем вызовам и ко всем возможным сценариям. В настоящее время открыто около 13 тысяч Пунктов несокрушимости по всей стране. Там у людей будет свет, тепло, интернет и связь на критические и экстренные случаи.

Премьер-министр добавил, что все они будут отображаться в приложении и на портале Действие. Граждане смогут найти ближайший дом, а также оценить имеющиеся там условия. Это позволит оперативно реагировать на жалобы.

В Киеве сезон могут отсрочить

В Киевской ОВА заявили, что решение о подключении жилых домов будут приниматься в соответствии с погодными условиями. Для развертывания необходимо несколько дней, однако, как сообщила в городском совете, включение отопления могут отсрочить.

Все ремонтные работы должны завершить через неделю, однако в мэрии надеются, что отопительный сезон начнется позже. Там заявили, что нужно экономить как средства киевлян, так и теплоноситель.