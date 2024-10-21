Отопительный сезон в столице: когда киевляне почувствуют тепло в домах

Отопительный сезон в Киеве уже начался 14 июня для медицинских учреждений, школ, детских садов и других социальных учреждений. Однако, жилые дома начнут подключать к отоплению несколько позже.

Отопительный сезон 2024-2025 в Киеве

Однако, отопление в квартирах жителей Киева пока не будет включено пока не будет включено. Дело в том, что с завтрашнего дня, 22 октября, температура воздуха незначительно повысится, рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха для 24 Канала.

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Птуха также отметила, что теплая погода продлится до конца октября, но после этого могут появиться атмосферные фронты, которые принесут снижение температуры.

Тогда ночная температура будет удерживаться немного выше – +2...+7, возможно – до +8. А дневная (температура – 24 Канал) будет более комфортной, и будет потепление. Если сейчас у нас днем +7...+13 градусов и до +15...+16 на Закарпатье, то с 21 – 22 октября в большинстве регионов Украины будет +11...+16 градусов,

– сообщила синоптик.

Как известно, жилые дома не будут подключены к отоплению до тех пор, пока среднесуточная температура в течение трех дней не снизится до +8°C, и не будет замечена тенденция к дальнейшему похолоданию.

Обратите внимание! Как сообщают КГГА, в городе уже подключено к отоплению более тысячи зданий социальной сферы: 341 школа, 402 детских сада, 209 лечебных учреждений, 99 административных помещений и учреждений социально-бытового назначения, а также 1 учебное заведение.

Вместе с этим, полноценного начала отопительного сезона ждут не только в Киеве, но и Хмельницком, Львове, Харькове, Николаеве, Днепре и ряде других городов.