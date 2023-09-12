Киев попытаются погрузить в темноту: готова ли столица к отопительному сезону

Киев, как и другие города Украины, активно готовится к отопительному сезону. Начальник КМВА Сергей Попко отчитался о работе.

Готов ли Киев к отопительному сезону

Сергей Попко отметил, что особое внимание в подготовке к новому сезону уделили заведениям:

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здравоохранения;

культуры;

физической культуры и спорта;

дошкольного и общего среднего образования;

социально-медицинским учреждениям и т.д.

Также Совет обороны Киева направил руководителям теплоснабжающих предприятий и организаций распоряжение обеспечить готовность подключения систем теплоснабжения в этих заведениях.

Сергей Попко Начальник КМВА В то же время, прошу руководителей объектов социальной сферы подготовить и подать соответствующие заявки на включение систем теплоснабжения. Дети в садах и школах, раненые бойцы в больницах – все должны быть с теплом. И вовремя. Нас ждет еще одна непростая зима. Враг снова будет пытаться погрузить Киев в темноту и холод.

Он добавил, что на 100% завершились гидравлические испытания сетей и устранены все неполадки. Также завершены работы по ремонту теплосетей.

Удастся ли Украине избежать отключений света

По мнению Сергея Дьяченко, избежать отключений света удастся при благоприятных условиях. Многое будет зависеть от погоды.

Сергей Дяченко Председатель Бюро комплексного анализа и прогнозов Сейчас большое количество оборудования ремонтируется и обещают, что к отопительному сезону все будет отремонтировано, поэтому дефицита не должно быть. Но будет зависеть также и от суровости зимы, чтобы не возникало дополнительной нагрузки на энергосистему из-за низких температур. Если зима умеренная, то у нас не должно возникать аварийных режимов работы и графиков поставок электроэнергии.

Он отметил, что многие оборудования уже привели в рабочее состояние. Однако не удалось полностью восстановить возможности разрушенных тепловых электростанций, из-за серьезных разрушений,