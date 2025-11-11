Отопительный сезон стартовал везде: в Минразвития назвали его особенность

Отопительный сезон в Украине сейчас начался по всей территории. Тепло, в частности, подали уже и прифронтовые громады.

В чем особенности старта сезона?

Об этом рассказал заместитель министра развития общин и территорий Константин Ковальчук, передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

Отопительный сезон уже начался во всех регионах Украины, в частности в Киеве. Он начался с октября постепенным подключением котельных,

– отметил заместитель министра.

Ковальчук добавил, что в начале отопительного сезона приоритетно подключали к отоплению объекты социальной инфраструктуры, то есть медицинские учреждения, детские сады и тому подобное.

По данным Минразвития, на утро 11 ноября теплоснабжением обеспечили 87% социальных объектов .

. Также отопление включили уже в более чем 53 тысячи многоэтажек, что составляет 73% от общего количества.

Особенностью старта отопительного сезона этого года было то, что южные области начали его несколько позже остальных.

Важно! В Минразвития отметили, что отопительный сезон удалось начать в прифронтовых регионах даже несмотря на постоянные атаки российских оккупантов.

Когда начался отопительный сезон?

В этом году официально отопительный сезон для учреждений социальной сферы начался с 15 октября. А уже 28 стартовал и для жилого фонда, о чем сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Она отметила, что Украина смогла начать отопительный сезон в запланированные сроки благодаря подготовке всех профильных структур и технической готовности коммунальных предприятий.

Более 17,5 тысяч котельных и 17 тысяч километров теплосетей готовы к работе. Заменено более 340 километров тепловых сетей, проведены ремонтные работы, сформированы запасы угля, паллет, жидкого топлива и дров,

– рассказала Свириденко.

Важно! Сейчас одной из главных задач правительства остается обеспечение достаточного количества газа для прохождения отопительного сезона. По словам Свириденко, Украина уже имеет 1,36 миллиарда евро для закупок топлива.

Отопительный сезон на юге: что известно?