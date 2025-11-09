Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на главу Одесской МВА Сергея Лысака.

Когда будет тепло в домах в Одессе?

С 10 ноября в город начнут подавать тепло, однако полное подключение займет определенное время.

Поскольку запуск отопления – сложный технологический процесс, подключение в пределах всего города продлится две недели,

– говорится в сообщении.

Первыми тепло получат учреждения социальной сферы, больницы и учебные заведения. Второй этап стартует 17 ноября. Тогда к сети начнут подключать жилые дома.

За ходом работ и стабильностью отопительного сезона следят соответствующие подразделения городского совета.

Как в Украине стартовал отопительный сезон?