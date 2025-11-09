Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на главу Одесской МВА Сергея Лысака.

Когда будет тепло в домах в Одессе?

С 10 ноября в город начнут подавать тепло, однако полное подключение займет определенное время.

Поскольку запуск отопления – сложный технологический процесс, подключение в пределах всего города продлится две недели,
– говорится в сообщении.

Первыми тепло получат учреждения социальной сферы, больницы и учебные заведения. Второй этап стартует 17 ноября. Тогда к сети начнут подключать жилые дома.

За ходом работ и стабильностью отопительного сезона следят соответствующие подразделения городского совета.

Как в Украине стартовал отопительный сезон?

  • В Украине отопительный сезон начался с 15 октября. Теплоснабжение включили для социальной сферы, а с 28 октября – для частных домохозяйств, о чем заявил вице-премьер-министр – Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба для 24 Канала.

  • Президент Зеленский сообщил, что зимой Россия готовит новые удары по энергообъектам. Украина планирует импортировать газ и требует около 2 миллиардов долларов для стабильного прохождения отопительного сезона.

  • По состоянию на начало ноября общины 18 областей включили отопление в домах украинцев.