В Украине обновили даты отопительного сезона. Он продлится на два месяца меньше – не с 15 октября по 15 апреля, а с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.

Что известно о датах отопительного сезона?

Подобные изменения утвердил Кабинет Министров, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление.

Дело в том, что КМУ принял постановление №1267 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 19 июля 2022 года №812". Этим документом утверждено "Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа относительно особенностей поставок природного газа производителям тепловой энергии и бюджетным учреждениям".

В частности, были изменены даты начала и окончания отопительного сезона. Теперь отопительный период будет длиться с 1 ноября по 31 марта включительно.

Напомним! Ранее актуальными датами начала и конца отопительного периода были 15 октября и 15 апреля.

Будут ли в Украине проблемы с отопительным сезоном?

Простой зима в Украине в этом году точно не будет. Об этом сообщил мэр города Днепр Борис Филатов в Telegram.

Он объяснил, что отопительный сезон должен начаться как можно позже. По словам Филатова, стартовать он должен одновременно и централизованно по всей стране.

Постоянно тянуть одеяло на себя не получится. Показная "забота" о заранее тёплых батареях жителей ваших городов в итоге сделает только хуже,

– написал мэр Днепра.

Обратите внимание! Борис Филатов подчеркнул в своём сообщении, что каждый гражданин также должен позаботиться о том, как пережить эту зиму.

К чему ещё следует готовиться украинцам?