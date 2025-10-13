Будет длиться меньше: правительство изменило даты отопительного сезона
- Отопительный сезон в Украине теперь продлится с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.
- Кабинет министров согласовал изменения дат отопительного сезона посредством постановления №1267.
В Украине обновили даты отопительного сезона. Он продлится на два месяца меньше – не с 15 октября по 15 апреля, а с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026 года.
Что известно о датах отопительного сезона?
Подобные изменения утвердил Кабинет Министров, сообщает 24 Канал со ссылкой на постановление.
Читайте также Если батареи холодные или вода еле теплая: как можно уменьшить счет за коммуналку
Дело в том, что КМУ принял постановление №1267 "О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 19 июля 2022 года №812". Этим документом утверждено "Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа относительно особенностей поставок природного газа производителям тепловой энергии и бюджетным учреждениям".
В частности, были изменены даты начала и окончания отопительного сезона. Теперь отопительный период будет длиться с 1 ноября по 31 марта включительно.
Напомним! Ранее актуальными датами начала и конца отопительного периода были 15 октября и 15 апреля.
Будут ли в Украине проблемы с отопительным сезоном?
Простой зима в Украине в этом году точно не будет. Об этом сообщил мэр города Днепр Борис Филатов в Telegram.
Он объяснил, что отопительный сезон должен начаться как можно позже. По словам Филатова, стартовать он должен одновременно и централизованно по всей стране.
Постоянно тянуть одеяло на себя не получится. Показная "забота" о заранее тёплых батареях жителей ваших городов в итоге сделает только хуже,
– написал мэр Днепра.
Обратите внимание! Борис Филатов подчеркнул в своём сообщении, что каждый гражданин также должен позаботиться о том, как пережить эту зиму.
К чему ещё следует готовиться украинцам?
Украине необходимо определённое количество кубометров газа для прохождения отопительного сезона. Однако, как отмечают эксперты, страна не имеет стратегических запасов газа и, вероятно, будет вынуждена его докупать.
В частности, мэр города Львов Андрей Садовый отметил, что зима может быть сложной. Несмотря на холодную погоду, городские власти пока не могут запустить отопление.