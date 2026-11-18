Осенние холода заставляют украинцев с тревогой проверять батареи в своих квартирах на фоне постоянных угроз для энергетики. Однако у правительства есть четкие данные о том, как страна преодолевает этот сложный этап.

Как власти готовятся к возможным авариям и отключениям

Несмотря на беспрецедентные российские атаки на энергетическую инфраструктуру, Украина смогла вовремя начать подачу тепла, и в настоящее время уже более 96% котельных работают на полную мощность. Отопление успешно подключено почти в 94% жилых домов и 95% объектов социальной сферы по всей стране, о чем в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Глава правительства подчеркнул, что профильные министерства и руководители областей уже разработали отдельные планы действий для каждого региона. Главная задача сейчас – не допустить перебоев с водоснабжением и, прежде всего, водоотведением в случае чрезвычайных ситуаций. Для этого необходимо максимально ускорить запуск объектов распределенной генерации и завершить проекты по защите критической инфраструктуры и резервного энергоснабжения.

Правительство выделяет на это ресурсы, ожидаем соответствующей реализации. Вместе с международными партнерами работаем над экстренным зимним пакетом помощи, который координирует Еврокомиссия,

– отметил Корецкий.

Это означает, что местные общины получают финансовую поддержку для закупки генераторов и резервного оборудования, что напрямую повлияет на стабильность предоставления коммунальных услуг населению.

Почему некоторые дома по-прежнему остаются без тепла

Стоит напомнить, что процесс подключения идет постепенно, и еще несколько дней назад показатель работающих котельных был ниже. Как уже сообщалось, задержки в остальных домах часто связаны с сознательной позицией местных властей. Некоторые общины специально оттягивали начало отопительного сезона до существенного понижения температуры, чтобы сэкономить средства потребителей в счетах, тогда как другие завершали последние ремонтные работы перед зимними нагрузками.

Кроме того, президент Владимир Зеленский ранее поручил проверить отчеты областей о готовности к холодам, чтобы избежать манипуляций с данными и обеспечить реальную защиту логистики. В настоящее время система дозаполняется, поэтому жильцам, чьи батареи еще холодные, следует обратиться в свои ОСМД или управляющие компании для проверки внутридомовых сетей.