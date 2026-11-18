Як влада готується до можливих аварій та відключень

Попри безпрецедентні російські атаки на енергетичну інфраструктуру, Україна змогла вчасно розпочати подачу тепла, і наразі вже понад 96% котелень працюють на повну потужність. Опалення успішно підключили майже у 94% житлових будинків та 95% об'єктів соціальної сфери по всій країні, про що у своєму телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

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Очільник уряду наголосив, що профільні міністерства та керівники областей вже сформували окремі плани дій для кожного регіону. Головне завдання зараз – не допустити перебоїв із водопостачанням та насамперед водовідведенням у разі екстрених ситуацій. Для цього необхідно максимально прискорити запуск об'єктів розподіленої генерації та завершити проєкти із захисту критичної інфраструктури й резервного живлення.

Уряд виділяє на це ресурси, очікуємо відповідної реалізації. Разом із міжнародними партнерами працюємо над екстреним зимовим пакетом допомоги, яку координує Єврокомісія– зазначив Корецький.

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Це означає, що місцеві громади мають фінансову підтримку для закупівлі генераторів та резервного обладнання, що безпосередньо вплине на стабільність надання комунальних послуг населенню.

Чому деякі будинки досі залишаються без тепла

Варто нагадати, що процес підключення триває поступово, і ще кілька днів тому показник працюючих котелень був нижчим. Як вже повідомлялося, затримки у решті будинків часто пов'язані зі свідомою позицією місцевої влади. Деякі громади спеціально відтягували старт сезону до суттєвого зниження температури, щоб зекономити кошти споживачів у платіжках, тоді як інші завершували останні ремонти перед зимовими навантаженнями.

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Крім того, президент Володимир Зеленський раніше доручив перевірити звіти областей щодо готовності до холодів, аби уникнути маніпуляцій з даними та забезпечити реальний захист логістики. Наразі система дозаповнюється, тому мешканцям, чиї батареї ще холодні, варто звернутися до своїх ОСББ або керуючих компаній для перевірки внутрішньобудинкових мереж.