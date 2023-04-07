Кому уже выключили, а кому еще нет: в каких городах Украины уже завершился отопительный сезон

В Украине отопительный сезон истекает раньше указанного срока. В некоторых областях тепло прекратили подавать еще в конце марта. Однако есть такие регионы, где из-за неблагоприятных погодных условий, отопительный сезон продолжили.

Как правило, окончание отопительного сезона в Украине приходится на середину апреля. Впрочем, если по областям ухудшается погода, а температура воздуха падает, его могут продлить.

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Как отметил Алексей Чернышев, председатель правления НАК "Нафтогаз", из-за погодных условий отопительный сезон в некоторых областях Украины продолжается, но должен быть завершен, как только это позволят температурные показатели.

Энергоэффективность должна оставаться приоритетом №1 для органов местного самоуправления. Замечу, что это – не о холоде в домах, а о комфортной температуре и сбережениях при оплате счетов за полученное тепло. Война продолжается. Важно экономить ресурсы, необходимые для подготовки к следующей зиме, которая будет не менее сложной,

– добавил он.

В каких областях начали отключение от тепла

Как известно, в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях в конце марта началось отключение от отопления.

Следовательно, в Днепре тепло прекратили подавать 22 марта, в Каменском – 25 марта, а в Никополе – 31 марта. Кроме того, с 31 марта одесситам также отключили отопление.

В Херсоне отопительный сезон был завершен еще 24 марта. Об этом сообщили в Херсонской городской военной администрации.

А в Ужгороде на заседание исполнительного комитета сезон был завершен 1 апреля.

Кому продолжили отопление из-за погодных условий

Как рассказал мэр Киева Виталий Кличко, в столице предварительно отопительный сезон завершится 8 апреля.

Каждый год решение о начале или завершении отопительного сезона мы принимаем, ориентируясь на погодные условия, комфорт людей и рациональное использование энергоресурсов. В этом году тоже не ждем 15 апреля, а прекращаем поставки тепла в здании раньше,

– написал мэр.

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В Сумах подачу тепла прекратили вчера, 6 апреля. О решении объявили на заседании комиссии, сообщили в Сумском горсовете.

подачу тепла прекратили вчера, 6 апреля. О решении объявили на заседании комиссии, сообщили в Сумском горсовете. Однако в Житомире завершение отопительного сезона перенесли с 10 апреля из-за ухудшения погодных условий. Теперь житомирянам выключат тепло предварительно 14 апреля.

Соответствующее изменение в проект решения внесено из-за ухудшения погодных условий, — рассказал Суспильному начальник управления коммунального хозяйства горсовета Александр Марцун.