Отопительный сезон на паузе: в одном из украинских городов анонсировали остановку теплоснабжения

В понедельник, 24 марта, подачу отопления во Львове приостановят до вечера. Это сделают из-за значительного повышения температуры.

Во Львове будут выключать отопление

Поэтому отопление будут приостанавливать до 20:00 часов, пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский городской совет.

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По информации Львовского регионального центра по гидрометеорологии, 24 марта температура воздуха днем поднимется до 15 градусов тепла. Поэтому до 20 часов вечера подачу тепла будут приостанавливать.

Как объясняют в департаменте жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС, приостановление отопления в дневное время обеспечит комфортные условия в помещениях, жители смогут сэкономить на оплате за тепло,

– передает городской совет.

Важно! Все школы, садики, поликлиники и больницы тепло получают в обычном режиме.