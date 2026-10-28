Уже на следующей неделе: в одном из регионов планируют поэтапно начать отопительный сезон

Уже в ближайшее время жители еще одного областного центра дождутся подачи тепла. Однако подавать его планируют поэтапно – в течение двух недель.

Где отопительный сезон начнется 2 ноября

Официальный старт отопительного сезона в Запорожье запланирован на 2 ноября, что во время заседания городского совета сообщил временно исполняющий обязанности главы Запорожской ОВА Михаил Семикин.

По его словам, коммунальная инфраструктура и бюджетные учреждения технически готовы к подаче тепла на все сто процентов. Речь идет о более чем 4 500 жилых домах, 320 социальных учреждениях, 158 котельных и более 500 километрах теплосетей.

Обратите внимание! Отопительный сезон начнется в больницах, школах и детских садах, а уже после них коммунальщики начнут подключать обычные жилые дома.

Власти предупреждают, что 2 ноября – лишь ориентировочная дата. Тепло появится в квартирах не сразу, ведь технологический процесс запуска такой большой системы требует времени и осторожности, чтобы избежать аварий на магистралях.

Полный запуск может занять до 2 недель. Возможны и технические неисправности,

– предупредил Семикин.

Какова ситуация с отоплением в других регионах Украины

Из-за резкого понижения температуры воздуха отопительный сезон уже активно разворачивается по всей стране. Например, в Полтавской общине коммунальщики также переведут систему в зимний режим со 2 ноября.

В то же время в Тернополе и Хмельницком подачу тепла начали еще 28 октября. Такое решение утвердили городские власти.

А некоторые регионы еще ждут изменения погодных условий, чтобы начать отопительный сезон для жилых домов. В частности, Львовская и Одесская области ожидают понижения температуры воздуха.