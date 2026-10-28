Батареи нагреются: стало известно, когда начнется отопительный сезон в Полтавской области

Когда именно жителям Полтавщины следует ожидать появления тепла в батареях

Отопительный сезон в Полтавской общине официально начнется уже 2 ноября, что сообщила исполняющая обязанности городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова.

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Такое решение поддержал исполнительный комитет в связи с существенным снижением среднесуточной температуры воздуха. В частности, подключение жилого фонда будет происходить постепенно, чтобы избежать перегрузки сетей и обеспечить стабильную подачу тепла во всех микрорайонах.

Екатерина Ямщикова Исполняющая обязанности мэра Полтавы В связи со снижением среднесуточной температуры воздуха исполнительный комитет поддержал решение о начале отопительного сезона со 2 ноября. Работы по подготовке к осенне-зимнему периоду велись системно – сразу после окончания предыдущего сезона.

В частности, к настоящему моменту в регионе были проведены необходимые технические проверки, подготовлены котельные, теплосети и объекты социальной сферы. Предприятия уже готовы к работе в штатном режиме.

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Какова ситуация с отоплением в других регионах Украины

Стоит отметить, что из-за похолодания отопительный сезон уже активно разворачивается по всей стране. Например, в Одесской области подготовили 21 установку распределенной генерации, а тепло будут подавать в зависимости от погодных условий.

В то же время в двух регионах – Тернополе и Хмельницком – отопительный сезон начинается уже с 28 октября. Такое решение официально одобрили местные власти.