Когда во Львове включат отопление: детали начала отопительного сезона

Обычно отопительный сезон во Львове начинается в середине октября и продолжается до середины апреля. Сначала тепло получают учреждения социальной инфраструктуры, а затем его подключают в жилых домах.

Когда включат отопление в домах Львова

Директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Орест Тимчишин рассказал, что начало отопительного сезона во Львове часто характеризуется неожиданными изменениями температуры воздуха.

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Например, в прошлом году отопительный сезон во Львове начался 10 октября, а жителям тепло подали уже 16 октября. Впрочем, сейчас включать отопление в домах Львова никто не спешит.

Орест Тимчишин Директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры Львовского городского совета Как показывает опыт последних лет, мы начинаем подавать тепло в помещения, а через несколько дней поступают обращения выключить отопление, потому что потеплело, и отопительный сезон приходится приостанавливать.

Он также рассказал, что по результатам опроса 84% председателей правлений ОСМД, руководителей управляющих компаний и председателей ЖСК высказались против начала отопительного сезона.

Заметьте! Как сообщили в диспетчерской службе ЛГКП "Львовтеплоэнерго", по состоянию на 16 октября предприятие начало подачу отопления в 202 бюджетных учреждения, включая школы, детские сады, больницы и поликлиники. Всего на обслуживании 374 бюджетных учреждения – 306 образовательных учреждений и 68 медицинских.

Что с подачей тепла во Львовской области

В то же время первый заместитель начальника Львовской ОГА Андрей Годик рассказал, что на Львовщине тепло в домах пока почувствовали только жители Стрыйской общины в городе Стрый.

Относительно других населенных пунктов: там только подключили отопление в социальных учреждениях, таких как дошкольные учебные заведения, учреждения здравоохранения и средние школы.