Сколько будет стоить 1 кубометр газа в этом отопительном сезоне

В начале отопительного сезона украинцев волнует ситуация с тарифами на газ. Однако еще раньше основной поставщик голубого топлива успокоил население.

Что будет с тарифами на газ

В 2024 году тарифы на газ не должны вырасти. Нынешняя стоимость сырья для потребителей будет без изменений как минимум до мая 2025 года.

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Алексей Чернышов Глава группы "Нафтогаз" В условиях войны и сложной ситуации в экономике мы должны поддержать украинцев. Напомню, что наша компания обеспечивает газом более 12 миллионов семей. И всем им мы сейчас гарантируем наличие ресурса и фиксированную цену на год вперед.

Уже в течение нескольких лет тариф Нафтогаза на газ составляет 7,96 гривны за кубометр. Однако у других поставщиков цена отличается.

Напомним! Нафтогаз сейчас обслуживает более 90% украинцев. Также он является поставщиком последней надежды.