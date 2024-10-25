Що буде з тарифами на газ

У 2024 році тарифи на газ не мають зрости. Нинішня вартість сировини для споживачів буде без змін щонайменше до травня 2025 року.

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Олексій Чернишов Очільник групи "Нафтогаз" В умовах війни та складної ситуації в економіці ми маємо підтримати українців. Нагадаю, що наша компанія забезпечує газом понад 12 мільйонів сімей. І всім їм ми наразі гарантуємо наявність ресурсу та фіксовану ціну на рік уперед.

Вже протягом кількох років тариф Нафтогазу на газ становить 7,96 гривні за кубометр. Проте у інших постачальників ціна відрізняється.

Нагадаємо! Нафтогаз нині обслуговує понад 90% українців. Також він є постачальником останньої надії.