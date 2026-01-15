Киев под угрозой гуманитарной катастрофы: какова ситуация с отоплением

Из-за российской атаки 9 января несколько сотен многоэтажек Киева остаются без отопления. Горожане публикуют в соцсетях видео с заливанием подъездов водой вследствие оттаивания труб.

Какие возможные последствия отсутствия отопления в многоэтажках?

Оттаивание систем отопления многоквартирных домов ставит часть киевлян под угрозу гуманитарной катастрофы, ведь восстановление теплоснабжения потребует значительных ресурсов. Об этом в комментарии для 24 Канала рассказал экономист Олег Пендзин.

Последствия обстрела Киева 9 января ликвидируют по сей день. Тогда 6 тысяч многоэтажек остались без отопления. Подавляющему большинству домов подали тепло. Однако по состоянию на вторую половину 14 января отопление отсутствует в около 400 многоэтажках.

По словам эксперта Олега Пендзина, эти дома находятся под угрозой гуманитарной катастрофы из-за риска оттаивания систем отопления.

Олег Пендзин Экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Это действительно может быть гуманитарная катастрофа. Потому что если оттает те дома большие, огромные затраты нужны будут, чтобы восстановить всю эту систему отопления. Продовольственного кризиса точно не будет. Здесь даже нет вопросов. А вот тепловая, да, действительно, на улице -16, перепады очень большие по температурам.

13 января Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что в Киеве к генераторам подключают целые жилые дома. Такие меры принимают в наиболее проблемных с точки зрения энергоснабжения районах города.

В тех микрорайонах, где нет по 18 часов электричества, государство разворачивает промышленные генераторы. Для того чтобы обеспечить поставки электрической энергии и снять вопрос оттаивания,

– добавляет эксперт.

Как сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, проблемы с отоплением и светом постепенно решают. По состоянию на 14 января ситуация с теплом на правом берегу была более стабильной, тогда как на левом берегу города она сложнее. До конца дня части неотапливаемых домов планировали подать тепло.

Что происходит в многоэтажках Киева из-за отсутствия отопления?

В соцсетях жители домов сообщают о последствиях оттаивания систем отопления. В частности публикуют видео, как в многоэтажках из-за потрескавшихся труб вода заливает подъезды.

По сообщениям местных телеграмм-каналов, много прорывов труб зафиксированы в Соломенском районе Киева.

Как сообщил на брифинге 14 января исполняющий обязанности председателя КГГА Петр Пантелеев, проблема касается труб на лестничных клетках, однако это не массовое явление.

Это несколько может быть моментов, связанных с лестничными клетками, а так замерзших домов мы не имеем. Мы не имеем проблем массового характера, связанных с этим,

– сказал чиновник.

Для обеспечения жителей столицы светом и теплом в городе монтируют мини-ТЭЦ, а также разворачивают дополнительные мощности

Какова ситуация с электроснабжением в Киеве?

Минэнерго сообщает, что по состоянию на 15 января самой сложной является ситуация в Киеве и области. Там действуют сетевые ограничения и нет прогнозируемых графиков почасовых отключений . Восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно. Также из-за непогоды есть обесточивание в 7 населенных пунктах Киевской и Черниговской областей. Ремонтные бригады облэнерго занимаются восстановлением поврежденных линий.

Что с продовольственной безопасностью Киева?