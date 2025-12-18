Стаж в декрете: засчитывают ли годы отпуска по уходу за ребенком для пенсии

Женщины имеют право на оплачиваемый отпуск до родов, а после, по желанию, по уходу за ребенком до 3 лет. Декрет засчитывают в страховой стаж при условии уплаты страховых взносов.

Засчитывают ли декрет в страховой стаж?

Официально трудоустроенные женщины могут уйти в декретный отпуск, период которого входит в страховой стаж, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

ПФУ сообщает, что юридически существует два вида отпусков:

на 126 календарных дней в связи с беременностью и родами: 70 дней до родов и 56 дней после;

для ухода за ребенком до достижения им 3-летнего возраста.

Обратите внимание! В случае осложненных родов или рождения нескольких детей отпуск могут продлить до 140 или 180 дней.

По законодательству, отпуск по беременности и родам предусматривает получение женщиной пособия в размере 100% средней заработной платы, а также уплату страховых взносов. Поэтому этот период полностью входит в страховой стаж.

После окончания этого отпуска женщина имеет право на отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Зачисление страхового стажа здесь зависит от статуса женщины и наличия официальных выплат.

По данным на сайте Дия, отпуск по уходу предоставляют полностью или частично в пределах установленного периода. Его можно прерывать.

Также по желанию можно работать дома или на условиях неполного рабочего времени. В таком случае отпуск не прерывается.

Заметим! Работодатель может предоставить частично оплачиваемый отпуск или отпуск без сохранения зарплаты большей продолжительности.

Кто может уйти в декрет после рождения ребенка?

Кроме матери, отпуск по уходу за ребенком полностью или частями может использовать официально трудоустроенный:

отец ребенка;

бабушка, дедушка;

другие родственники, которые фактически ухаживают за ребенком;

человек, который усыновил или взял ребенка под опеку;

один из приемных родителей или родителей-воспитателей.

Право на отпуск одновременно может использовать только один человек. Этот период ему зачислят в страховой стаж.

Как оформить декретный отпуск?

Чтобы другому члену семьи уйти в отпуск по уходу за ребенком, нужно обратиться к работодателю и предоставить такие документы:

свидетельство о рождении ребенка;

справку с места работы, службы или учебы матери ребенка о том, что она вернулась к работе до окончания декретного отпуска;

справку из органа соцзащиты населения по месту жительства матери о прекращении ей выплаты пособия по уходу за ребенком;

документы в подтверждение статуса усыновителя или опекуна ребенка, приемных родителей или родителей воспитателей для соответствующих лиц.

Важно! Отпуск по уходу за ребенком предоставляют по заявлению и оформляют соответствующим приказом или распоряжением работодателя.