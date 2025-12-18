Стаж у декреті: чи зараховують роки відпустки по догляду за дитиною для пенсії

Жінки мають право на оплачувану відпустку до пологів, а після, за бажанням, – по догляду за дитиною до 3 років. Декрет зараховують до страхового стажу за умови сплати страхових внесків.

Чи зараховують декрет до страхового стажу?

Офіційно працевлаштовані жінки можуть піти у декретну відпустку, період якої входить до страхового стажу, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України.

Дивіться також Стаж до 2004 року: як його порахувати та чи потрібна трудова книжка

ПФУ повідомляє, що юридично існує два види відпусток:

на 126 календарних днів у зв’язку з вагітністю та пологами: 70 днів до пологів і 56 днів після;

для догляду за дитиною до досягнення нею віку 3 років.

Зверніть увагу! У разі ускладнених пологів або народження кількох дітей відпустку можуть продовжити до 140 або 180 днів.

За законодавством, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами передбачає отримання жінкою допомоги в розмірі 100% середньої заробітної плати, а також сплату страхових внесків. Тож цей період повністю входить до страхового стажу.

Після закінчення цієї відпустки жінка має право на відпустку догляду за дитиною до 3 років. Зарахування страхового стажу тут залежить від статусу жінки та наявності офіційних виплат.

За даними на сайті Дія, відпустку по догляду надають повністю або частково в межах установленого періоду. Її можна переривати.

Також за бажанням можна працювати вдома або на умовах неповного робочого часу. У такому разі відпустка не переривається.

Зауважимо! Працедавець може надати частково оплачувану відпустку або відпустку без збереження зарплати більшої тривалості.

Хто може піти в декрет після народження дитини?

Окрім матері, відпустку по догляду за дитиною повністю або частинами може використати офіційно працевлаштований:

батько дитини;

баба, дід;

інші родичі, які фактично доглядають за дитиною;

людина, яка усиновила чи взяла дитину під опіку;

один із прийомних батьків чи батьків-вихователів.

Право на відпустку одночасно може використовувати тільки одна людина. Цей період їй зарахують до страхового стажу.

Як оформити декретну відпустку?

Щоб іншому члену родини піти у відпустку по догляду за дитиною, потрібно звернутися до роботодавця й надати наступні документи:

свідоцтво про народження дитини;

довідку з місця роботи, служби або навчання матері дитини про те, що вона повернулася до роботи до закінчення декретної відпустки;

довідку з органу соцзахисту населення за місцем проживання матері про припинення їй виплати допомоги по догляду за дитиною;

документи на підтвердження статусу усиновлювача чи опікуна дитини, прийомних батьків чи батьків вихователів для відповідних осіб.

Важливо! Відпустку для догляду за дитиною надають за заявою та оформлюють відповідним наказом або розпорядженням роботодавця.