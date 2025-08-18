Депутат от Лейбористской партии и торговый посланник Великобритании в Турции Афзал Хан сообщил об отставке. Это произошло после того, как чиновник посетил оккупированную часть Кипра.

Для чего Хан поехал на Северный Кипр?

Хан посетил свою семью на острове. Также он получил почетную степень местного университета, сообщает 24 Канал со ссылкой на Euronews.

Обратите внимание! Во время своего визита Афзал Хан имел разговор с президентом непризнанной "Турецкой Республики Северного Кипра" Эрсином Татаром.

Этот визит британского чиновника на Северный Кипр вызвал волну критики. Недовольство выразили чиновники Кипра и Великобритании.

Хан объяснил, что оплатил эту поездку сам. После высказанной критики он направил письмо к премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, где сообщил об отставке, которая необходима, чтобы "не отвлекать внимание правительства от тяжелой работы, выполняемой им для обеспечения лучших торговых соглашений".