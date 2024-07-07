Дело в том, что Евросоюз не признает "Турецкую Республику Северного Кипра" и решительно выступает против попыток Организации тюркских государств легитимизировать это сепаратистское образование турок-киприотов в качестве наблюдателя. Об этом говорилось в заявлении главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

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ЕС отмежевался от Орбана

Добавляет дров в костер скандала в тот факт, что с 1 июля Венгрия начала председательствовать в Совете ЕС. В Евросоюзе поспешили напомнить, что председательство "не предусматривает какого-либо внешнего представительства Союза, что является ответственностью Президента Европейского Совета на уровне главы государства или правительства и Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности на министерском уровне".

Боррель уточнил, что Венгрия не получила никакого мандата от Совета ЕС на развитие отношений с Организацией тюркских государств. Поэтому собственно "участие премьер-министра Виктора Орбана в неформальном саммите Организации тюркских государств в Шуше 5-6 июля состоялась исключительно в рамках двусторонних отношений между Венгрией и этой организацией", заверили в ЕС.

Справка: "Турецкая Республика Северный Кипр" – образование на севере Кипра, которое размещено в международно признанных границах Республики Кипр. Сепаратистов признала только Турция. Организация тюркских государств была создана в 2009 году как межправительственная организация, главной целью которой является содействие всестороннему сотрудничеству между тюркскими государствами. Учредителями являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.

Напомним, что негативно европейское сообщество отреагировало на визит Орбана в Москву. Венгерский премьер в ответ на хейт ответил, что он "не друг Путина, а друг мира".