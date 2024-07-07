Справа в тому, що Євросоюз не визнає "Турецьку Республіку Північного Кіпру" і рішуче виступає проти спроб Організації тюркських держав легітимізувати це сепаратистське утворення турків-кіпріотів як спостерігача. Про це йшлося в заяві глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

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ЄС відмежувався від Орбана

Додає дрів у вогнище скандалу у той факт, що з 1 липня Угорщина почала головувати у Раді ЄС. У Євросоюзі поспішили нагадати, що головування "не передбачає будь-якого зовнішнього представництва Союзу, що є відповідальністю Президента Європейської Ради на рівні глави держави чи уряду та Високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки на міністерському рівні".

Боррель уточнив, що Угорщина не отримала жодного мандату від Ради ЄС на розвиток відносин з Організацією тюркських держав. Тому власне "участь прем’єр-міністра Віктора Орбана в неформальному саміті Організації тюркських держав у Шуші 5-6 липня відбулася виключно в рамках двосторонніх відносин між Угорщиною та цією організацією", запевнили у ЄС.

Довідка: "Турецька Республіка Північний Кіпр" – утворення на півночі Кіпру, яке розміщене у міжнародно визнаних кордонах Республіки Кіпр. Сепаратистів визнала лише Туреччина. Організація тюркських держав була створена в 2009 році як міжурядова організація, головною метою якої є сприяння всебічній співпраці між тюркськими державами. Засновниками є Азербайджан, Казахстан, Киргизстан і Туреччина.

Нагадаємо, що негативно європейська спільнота відреагувала на візит Орбана до Москви. Угорський прем'єр у відповідь на хейт відповів, що він "не друг Путіна, а друг миру".