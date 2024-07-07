Візит Орбана до Москви зняв усі маски та показав, що позиція Будапешту в питанні російсько-української війни незмінна. Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, пояснивши, як тепер Орбан допомагає Росії.

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Як Орбан допомагає Путіну

Угорщина нібито йде на діалог з Україною, тривають певні дипломатичні комунікації. Водночас Будапешт не зупиняє діалог з Росією. Він активний та міцний як і раніше, так і зараз. Зокрема, про це свідчить візит Віктора Орбана до Києва, а зразу після – до Москви.

Найближчі пів року Угорщина очолюватиме Раду Європи. Але Орбан раптово взяв на себе функції, яких взагалі-то не передбачає головування в Євросоюзі. Він почав говорити з Путіним, зокрема від імені Євросоюзу. Через те, ЄС підкреслює, що ніхто не давав повноважень Орбану представляти цілий блок. Всі дії Орбана були цілком погоджені з Владіміром Путіним,

– підкреслила Ольга Романова.

Схоже, у російського диктатора серйозно змінилася стратегія. Він все частіше згадує про так звані мирні перемовини та навіть стверджує, що буцімто готовий завершити війну. Поширювати ці наративи йому допомагає і Віктор Орбан.

"Путін демонструє не своє бажання миру – він його не хоче. Путін демонструє своє бажання почати перемовний процес та займатися ним наскільки довго, наскільки йому буде треба. Щоб набрати сил, щоб визначитися зі стратегією, щоб звикнути до нових уражень російської економіки. Путін працює на заголовки. А заголовки мають казати, що "Росія пропонує мир, а злі українці не погоджуються на нього". Далі заголовка ніхто ж не читає", – наголосила Романова.

При цьому Владімір Путін пропонує абсолютно нереалістичні умови не те що для миру, а навіть для перемовин. Його вимоги неприйнятні ні для України, ні для Заходу. та навіть і для самої Угорщини.