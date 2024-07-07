Визит Орбана в Москву снял все маски и показал, что позиция Будапешта в вопросе российско-украинской войны неизменна. Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, объяснив, как теперь Орбан помогает России.

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Как Орбан помогает Путину

Венгрия якобы идет на диалог с Украиной, продолжаются определенные дипломатические коммуникации. В то же время Будапешт не останавливает диалог с Россией. Он активен и прочен как и раньше, так и сейчас. В частности, об этом свидетельствует визит Виктора Орбана в Киев, а сразу после – в Москву.

Ближайшие полгода Венгрия будет возглавлять Совет Европы. Но Орбан внезапно взял на себя функции, которых вообще-то не предусматривает председательство в Евросоюзе. Он начал говорить с Путиным, в частности от имени Евросоюза. Поэтому, ЕС подчеркивает, что никто не давал полномочий Орбану представлять целый блок. Все действия Орбана были полностью согласованы с Владимиром Путиным,

– подчеркнула Ольга Романова.

Похоже, у российского диктатора серьезно изменилась стратегия. Он все чаще вспоминает о так называемых мирных переговорах и даже утверждает, что якобы готов завершить войну. Распространять эти нарративы ему помогает и Виктор Орбан.

"Путин демонстрирует не свое желание мира – он его не хочет. Путин демонстрирует свое желание начать переговорный процесс и заниматься им насколько долго, насколько ему будет нужно. Чтобы набрать сил, чтобы определиться со стратегией, чтобы привыкнуть к новым поражениям российской экономики. Путин работает на заголовки. А заголовки должны говорить, что "Россия предлагает мир, а злые украинцы не соглашаются на него". Дальше заголовка никто же не читает", – подчеркнула Романова.

При этом Владимир Путин предлагает абсолютно нереалистичные условия не то что для мира, а даже для переговоров. Его требования неприемлемы ни для Украины, ни для Запада, и даже и для самой Венгрии.