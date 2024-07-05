Соответствующее заявление Прессман сделал после встречи премьер-министра Венгрии и российского диктатора в Москве. В этом контексте Прессман напомнил свой комментарий о предыдущей встрече Орбана и Путина в Китае.

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Почему Орбан на самом деле не "миротворец"

"Лидер Венгрии решил встать на сторону человека, чьи силы несут ответственность за преступления против человечности в Украине, и является единственным среди наших членов Альянса. В то время как Россия наносит удары по украинскому гражданскому населению, Венгрия умоляет о бизнес-соглашениях", – заявлял посол США.

По его словам, по состоянию на сегодня это сообщение может касаться и нынешней встречи Орбана с российским диктатором Владимиром Путиным, а также девяти визитов в Россию главы МИД Венгрии Петера Сийярто, который также известен как пророссийский дипломат.

Речь идет не о "мире", а о выгоде, и это огромный вред для венгров и отношений Венгрии с ее союзниками. Пока Орбан не будет настаивать на том, чтобы Путин прекратил свою жестокую войну на условиях, уважающих суверенитет и территориальную целостность Украины, он не является миротворцем,

– написал Прессман на своей странице в соцсети Х.

К слову, сегодня Путин заявил, что Россия якобы "выступает за полное и окончательное завершение конфликта". В то же время Кремль отмечает, что для этого ВСУ должны выйти из оккупированных регионов и жалуется, что Украина не хочет урегулирования войны.