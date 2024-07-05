Об этом он сказал в эфире "1+1". В то же время он отметил, что несмотря на многомесячное отсутствие военной помощи от США, Украина удержала фронт.

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Может ли Россия победить Украину в войне

Россия признает, что она не может победить Украину сейчас. У них нет возможности полностью победить Украину до тех пор, пока Запад будет продолжать оказывать поддержку. Поэтому Россия делает следующее: она преследует гражданские цели, не беспокоясь, сколько невинных они убьют,

– заявил он.

По его словам, Кремль даже не заботится о сохранении жизней собственного личного состава и не занимается потерями своих военных.

Ходжес считает, что в Украине продолжается война на истощение. Как пояснил генерал, Россия изо всех сил пытается сломать волю украинского народа, а также заставить Запад потерять доверие и волю. Однако есть один важный момент.

"Если подумать, почти 8 месяцев не поступало вооружение от США и все равно Россия не могла победить Украину. Именно поэтому я уверен, что Украина на самом деле победит Россию", – добавил Бен Ходжес.

Ранее он отмечал, что Россия не имеет потенциала захватить Харьков или Сумы. Полное интервью 24 Канала с генерал-лейтенантом армии США в отставке Беном Ходжесом вы можете прочитать по ссылке.