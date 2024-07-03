Изолированная Северная Корея очень рада таким сотрудничеством. Однако для КНДР не совсем важна Россия, как то, что она может предложить. Подробнее об этом в разговоре с 24 Каналом рассказала Сью Ми Терри – бывший аналитик ЦРУ по вопросам КНДР.

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Для чего КНДР "дружба" с Россией

Ким Чен Ын публично поддержал войну России против Украины во время визита Владимира Путина в Пхеньян. Диктаторы также подписали меморандум о сотрудничестве. Однако для Северной Кореи "дружба" с Россией выгодна лишь по одной причине.

Для Северной Кореи Соединенные Штаты являются заклятым врагом №1, Ким Чен Ын считает, что нет ни одной страны, которая была бы такой же угрожающей для КНДР, как США. Но Северная Корея уже и так изолирована, поэтому Ким Чен Ыну нужны друзья. Россия, очевидно, также борется с США, поэтому логично, что Ким Чен Ын обратился именно к Путину,

– объяснил Сью Ми Терри.

Итак, закономерно, что теперь северокорейский диктатор хвалит все, что делает его российский коллега. Ведь теперь Владимир Путин стал для Ким Чен Ына едва ли не главным союзником в борьбе против Соединенных Штатов.

"Другой важной страной для Северной Кореи является Китай, потому что 90% торговли КНДР приходится именно на КНР. Китай является ключевым торговым партнером, покровителем и союзником Северной Кореи. Но с точки зрения Ким Чен Ына есть логика в обращении о помощи к Путину", – отметила экс-сотрудница ЦРУ.

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