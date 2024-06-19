Об этом пишут ряд СМИ, в частности – и пропагандистские российские ресурсы. Очередным доказательством усиления сотрудничества стало подписания нового договора между странами.

Важно Переговоры Путина и Ким Чен Ына уже состоялись в Пхеньяне: заявления и договоренности диктаторов

Ким Чен Ын пообещал полную поддержку Путину

В Пхеньяне 19 июня продолжается встреча российского президента Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Так, последний пообещал полную поддержку Кремля в проведении так называемой "спецоперации" в Украине.

Правительство Корейской Народно-Демократической Республики... выражает свою полную поддержку и солидарность с российским правительством, армией и народом в проведении "специальной военной операции" в Украине с целью защиты суверенитета, интересов безопасности и территориальной целостности,

– цитируют лидера КНДР в СМИ.

Ким Чен Ын также заявил, что отношения между Россией и Северной Кореей "вступают в новый период процветания". Также он высоко оценил роль Москвы в "глобальном стратегическом балансе". Ким Чен Ын пообещал укреплять стратегическое сотрудничество между странами.

Путин в ответ на такие заявления поблагодарил Кима за поддержку, а новый договор о сотрудничестве назвал "фундаментальным документом". Позицию КНДР по Украине российский президент также назвал подтверждением суверенного курса Пхеньяна.

Справочно. 19 июня Россия и КНДР также подписали договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве". Сейчас детали этого документа неизвестны, однако, вероятнее всего, в рамках этого "партнерства" Северная Корея будет поставлять в Россию вооружение.