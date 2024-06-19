Про це пишуть низка ЗМІ, зокрема – й пропагандистські російські ресурси. Черговим доказом посилення співпраці стало підписання нового договору між країнами.
Важливо Переговори Путіна і Кім Чен Ина уже відбулись у Пхеньяні: заяви та домовленості диктаторів
Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Путіну
У Пхеньяні 19 червня триває зустріч російського президента Владіміра Путіна з лідером КНДР Кім Чен Ином. Так, останній пообіцяв повну підтримку Кремля у проведення так званої "спецоперації" в Україні.
Уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки... висловлює свою повну підтримку та солідарність із російським урядом, армією та народом у проведенні "спеціальної військової операції" в Україні з метою захисту суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності,
– цитують лідера КНДР у ЗМІ.
Кім Чен Ин також заявив, що відносини між Росією та Північною Кореєю "вступають у новий період процвітання". Також він високо оцінив роль Москви у "глобальному стратегічному балансі". Кім Чен Ин пообіцяв зміцнювати стратегічне співробітництво між країнами.
Путін у відповідь на такі заяви подякував Кіму за підтримку, а новий договір про співпрацю назвав "фундаментальним документом". Позицію КНДР щодо України російський президент також назвав підтвердженням суверенного курсу Пхеньяну.