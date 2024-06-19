Про це пишуть низка ЗМІ, зокрема – й пропагандистські російські ресурси. Черговим доказом посилення співпраці стало підписання нового договору між країнами.

Важливо Переговори Путіна і Кім Чен Ина уже відбулись у Пхеньяні: заяви та домовленості диктаторів

Кім Чен Ин пообіцяв повну підтримку Путіну

У Пхеньяні 19 червня триває зустріч російського президента Владіміра Путіна з лідером КНДР Кім Чен Ином. Так, останній пообіцяв повну підтримку Кремля у проведення так званої "спецоперації" в Україні.

Уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки... висловлює свою повну підтримку та солідарність із російським урядом, армією та народом у проведенні "спеціальної військової операції" в Україні з метою захисту суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності,

– цитують лідера КНДР у ЗМІ.

Кім Чен Ин також заявив, що відносини між Росією та Північною Кореєю "вступають у новий період процвітання". Також він високо оцінив роль Москви у "глобальному стратегічному балансі". Кім Чен Ин пообіцяв зміцнювати стратегічне співробітництво між країнами.

Путін у відповідь на такі заяви подякував Кіму за підтримку, а новий договір про співпрацю назвав "фундаментальним документом". Позицію КНДР щодо України російський президент також назвав підтвердженням суверенного курсу Пхеньяну.

Довідково. 19 червня Росія та КНДР також підписали договір про "всеосяжне стратегічне партнерство". Наразі деталі цього документа невідомі, однак, найімовірніше, в рамках цього "партнерства" Північна Корея буде поставляти до Росії озброєння.