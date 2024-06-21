Об этом во время брифинга заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер. По его словам, такие действия повлекут дестабилизацию в регионе, передает 24 Канал.

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Миллер от имени Госдепа США выразил серьезное беспокойство из-за угроз президента России Владимира Путина предоставить оружие Пхеньяну. США предупредили, что такой шаг может потенциально дестабилизировать ситуацию на Корейском полуострове.

Это вызывает невероятное беспокойство. Конечно, это дестабилизирует Корейский полуостров и потенциально приведет к тому, что, в зависимости от типа оружия, которое они предоставляют, это может нарушить резолюции Совета Безопасности ООН, поддержанные самой Россией,

– сказал представитель Госдепа США.

Миллер подчеркнул, что Соединенные Штаты привержены сотрудничеству с ключевыми союзниками в регионе, такими как Южная Корея и Япония, для преодоления постоянной угрозы со стороны Северной Кореи. Кроме того, на любые действия КНДР, по словам представителя Госдепа, США и союзники будут давать достойный отпор.

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