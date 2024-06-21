Про це під час брифінгу заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер. За його словами, такі дії спричинять дестабілізацію у регіоні, передає 24 Канал.
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У Вашингтоні відреагували на можливе озброєння КНДР
Міллер від імені Держдепу США висловив серйозне занепокоєння через погрози президента Росії Владіміра Путіна надати зброю Пхеньяну. США попередили, що такий крок може потенційно дестабілізувати ситуацію на Корейському півострові.
Це викликає неймовірне занепокоєння. Звичайно, це дестабілізує Корейський півострів і потенційно призведе до того, що, залежно від типу зброї, яку вони надають, це може порушити резолюції Ради Безпеки ООН, які підтримала сама Росія,
– сказав речник Держдепу США.
Міллер підкреслив, що Сполучені Штати віддані співпраці з ключовими союзниками в регіоні, такими як Південна Корея і Японія, для подолання постійної загрози з боку Північної Кореї. Окрім того, на будь-які дії КНДР, за словами речника Держдепу, США і союзники даватимуть гідну відсіч.
Путін і Кім Чен Ин підписали угоду про "всеосяжне партнерство"
- Під час візиту до КНДР російський президент Владімір Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин підписали угоду про "всеосяжне партнерство" між країнами. Диктатори обговорювали співробітництво близько 2,5 години.
- Угода, підписана Путіним і лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, зобов’язує кожну сторону надати негайну військову допомогу іншій у разі збройної агресії проти однієї з них. Мовиться про збройну допомогу.
- Після підписання документа Путін заявив, що новий договір ляже в основу відносин Росії та КНДР. Російський президент також назвав документ "фундаментальним".