Ізольована Північна Корея дуже втішена такою співпрацею. Однак для КНДР не зовсім важлива Росія, як те, що вона може запропонувати. Детальніше про це у розмові з 24 Каналом розповіла Сью Мі Террі – колишня аналітикиня ЦРУ з питань КНДР.

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Для чого КНДР "дружба" з Росією

Кім Чен Ин публічно підтримав війну Росії проти України під час візиту Владіміра Путіна до Пхеньяну. Диктатори також підписали меморандум про співпрацю. Однак для Північної Кореї "дружба" з Росією вигідна лише з однієї причини.

Для Північної Кореї Сполучені Штати є заклятим ворогом №1, Кім Чен Ин вважає, що немає жодної країни, яка була б такою ж загрозливою для КНДР, як США. Але Північна Корея вже й так ізольована, тож Кім Чен Ину потрібні друзі. Росія, очевидно, також бореться зі США, тому логічно, що Кім Чен Ин звернувся саме до Путіна,

– пояснив Сью Мі Террі.

Отже, закономірно, що тепер північнокорейський диктатор хвалить усе, що робить його російський колега. Адже тепер Владімір Путін став для Кім Чен Ина чи не найголовнішим союзником у боротьбі проти Сполучених Штатів.

"Іншою важливою країною для Північної Кореї є Китай, тому що 90% торгівлі КНДР припадає саме на КНР. Китай є ключовим торговельним партнером, покровителем та союзником Північної Кореї. Але з точки зору Кім Чен Ина є логіка у зверненні про допомогу до Путіна", – наголосила експрацівниця ЦРУ.

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