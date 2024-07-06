За два дня премьер Венгрии побывал сначала в Киеве и переговорил с Зеленским, а затем посетил российского диктатора в Москве. По результатам этих поездок, Орбан сделал вывод, что позиции сторон конфликта по завершению войны очень "далеки друг от друга".

Смотрите также Болгария анонсирует, что может быть посредником в переговорах между Украиной и Россией

Орбан признался, чей он на самом деле друг

Пятничный визит венгра в столицу страны – агрессорки вызвал шквал критики со стороны ряда европейских лидеров. Цивилизованный мир возмутил тот факт, что Орбан пожал руку военному преступнику. Впрочем, сам венгерский премьер убеждает, что он не является другом Путина, единственное, мол, чего он стремится – это установить мир.

Я веду переговоры с Путиным, потому что я ищу кратчайший и быстрый путь, как остановить войну и установить мир. Меня критикуют за то, что я друг Путина, но я – друг венгров. Я друг мира,

– заявил он.

Кроме того, Орбан заинтриговал своими планами на следующую неделю. По его словам, тогда у него состоится несколько "не менее удивительных" встреч. Политик не стал уточнять, куда именно он поедет, однако заверил, что эти поездки связаны с поиском мира.

Себя самого Орбан сравнил с бывшим лидером Франции Николя Саркози, который ездил в Россию в разгар российской агрессии против Грузии в 2008 году.

Мир – это то, что должно быть сделано. Многие люди должны работать для этого и над этим. Если вы этого не сделаете, мира не будет. Первый шаг – это восстановление дипломатических отношений и открытие канала связи, что уже и произошло,

– сказал венгр.

Напомним, что в МИД Украины отреагировали на визит Орбана в Москву. Там отметили, что эта поездка не согласовывалась и не координировалась Киевом. Впрочем, несмотря на это, он планирует и в дальнейшем сотрудничать с Венгрией по результатам визита венгерского премьера в Украину.