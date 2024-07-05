Виктор Орбан 5 июля прибыл в российскую столицу. МИД Украины отмечает, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с Украиной.

Смотрите также Орбан прибыл в Москву: как отреагировали в ЕС

Уважение к территориальной целостности Украины

В ведомстве подчеркнули, что для нашего государства принцип "никаких договоренностей об Украине без Украины" остается незыблемым. Там также призвали все государства неуклонно его придерживаться.

Единственным реалистичным путем к восстановлению справедливого мира остается Формула мира,

– заявили в МИД.

Глобальный саммит мира в Швейцарии, участие в котором приняла также Венгрия, показал, что более ста государств и международных организаций разделяют видение мира основано на уважении к территориальной целостности Украины и Устава ООН. Формат Саммита мира является ключевой площадкой для поиска путей восстановления справедливого мира.

Кроме этого, в МИД отметили, что Украина остается конструктивно настроенной на дальнейшую работу над развитием двустороннего сотрудничества и европейской интеграции по результатам визита Виктора Орбана в Киев.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Венгрия сообщила союзникам по НАТО о запланированном визите премьера Орбана в Москву. Виктор Орбан поделится результатами встречи в России во время саммита НАТО в Вашингтоне.