Віктор Орбан 5 липня прибув до російської столиці. МЗС України наголошує, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною.

Дивіться також Орбан прибув у Москву: як відреагували в ЄС

Повага до територіальної цілісності України

У відомстві підкреслили, що для нашої держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним. Там також закликали усі держави неухильно його дотримуватися.

Єдиним реалістичним шляхом до відновлення справедливого миру залишається Формула миру,

– заявили у МЗС.

Глобальний саміт миру у Швейцарії, участь в якому взяла також Угорщина, засвідчив, що понад сто держав і міжнародних організацій поділяють бачення миру засноване на повазі до територіальної цілісності України та Статуту ООН. Формат Саміту миру є ключовим майданчиком для пошуку шляхів відновлення справедливого миру.

Крім цього, у МЗС зазначили, що Україна залишається конструктивно налаштованою на подальшу роботу над розвитком двосторонньої співпраці та європейської інтеграції за результатами візиту Віктора Орбана до Києва.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Угорщина повідомила союзникам по НАТО про запланований візит прем’єра Орбана до Москви. Віктор Орбан поділиться результатами зустрічі у Росії під час саміту НАТО у Вашингтоні.